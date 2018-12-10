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Президент Пакистана призвал граждан помочь в борьбе с коррупцией

Политика

Только гражданская поддержка сможет спасти страну, отметил Ариф Алви

Исламабад, 10 декабря 2018, 22:51 — REGNUM  9 декабря в Исламабаде прошли мероприятия по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, на которых выступил глава государства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, президент Пакистана Ариф Алви обратился к гражданам страны с призывом помочь правительству в борьбе с коррупцией. По словам президента, только изменение отношения к коррупции и участие рядовых граждан в раскрытии преступлений поможет спасти страну от главного препятствия для экономического развития.

Ариф Алви также выделил особую роль Национального Бюро Отчетности (антикоррупционная служба), заявив о его полной беспристрастности. По мнению президента, Бюро должно продолжать свою борьбу с коррупцией, несмотря на пропаганду, направленную против него.

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Зарубежная хроника
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