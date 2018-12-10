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Турция «разочарована» отказом Саудовской Аравии выдать убийц Хашогги

Политика

«Королевство не выдает своих граждан»

Турция «разочарована» отказом Саудовской Аравии выдать убийц Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Анкара, 10 декабря 2018, 20:42 — REGNUM  Правительство Турции «разочаровано» отказом Саудовской Аравии экстрадировать лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, 10 декабря передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Турция передала Саудовской Аравии запрос о выдаче двоих членов службы безопасности кронпринца Мухаммеда ибн Салмана, которые называются причастными к убийству Хашогги.

9 декабря стало известно, что Эр-Рияд отказался от экстрадиции подозреваемых. Согласно заявлению главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, «королевство не выдает своих граждан».

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