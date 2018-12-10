Киев заявил о готовности ЕС финансировать проект поставки воды в Мариуполь

Киев, , 20:11 — REGNUM Украина и страны ЕС обсуждают ввод «комплексных санкций» в отношении Москвы за инцидент в Черном море и Керченском проливе. Об этом 10 декабря в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя итоги заседания министров иностранных дел стран ЕС.

«В первую очередь нам нужны два типа мероприятий: первый — санкции, которые бы ощутила Россия. Над этими санкциями будем работать. Сегодня я услышал однозначную поддержку от ряда министров… Это решение не будет принято сегодня-завтра или сегодня-послезавтра. Оно будет нарабатываться. Это тянет за собой детальный анализ того, что может быть сделано и какие будут последствия, а потом поиск консенсуса… Нам нужен комплексный ответ», — сказал Климкин.

Он сообщил, что Киев настаивает на вводе санкций в отношении российских портов в Азовском море.

«Некоторые санкции будут обсуждаться в ближайшие дни, некоторые санкции будут обсуждаться в столицах. Поэтому не могу сказать, какие санкции пойдут быстрее, какие позднее. Например, санкции относительно российских судов и российских портов будут обсуждаться в столицах с привлечением министерств. Это не будет продолжаться несколько дней… Важно ввести санкции не только в отношении военных. Мы предлагаем, чтобы под санкции попали российские порты на Азове, но дискуссия по этому поводу продолжается и будут идти определенное время. Нужно понять, какие санкции, какие суда?» — добавил Климкин.

По его словам, ЕС готов профинансировать проект поставки воды в Мариуполь.

«Второй блок — реальная помощь украинскому Донбассу и украинскому югу. Сегодня для меня это было основным вопросом. Сегодня Евросоюз готов идти в реальные инфраструктурные проекты, в серьезные проекты по поставке воды, например, проект поставки воды для Мариуполя. Это для меня очень важно», — рассказал Климкин.

Ранее, 10 декабря, президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза ввести санкции против организаторов выборов в Донбассе.

Кроме того, 10 декабря Европейский Союз обнародовал список людей, которые попали под санкции за проведение выборов на Донбассе. Соответствующий перечень размещен на сайте официального СМИ ЕС.

Как сообщалось, 25 ноября два катера класса река-море и буксир Военно-морских сил Украины вышли в Черное море и направились к Керченскому проливу по маршруту Одесса-Мариуполь. В тот же день российский пограничный корабль протаранил украинский буксир «Яны Капу». При этом пограничники РФ открыли огонь по катерам «Бердянск» и «Никополь».

В больнице с огнестрельными ранениями оказались украинские моряки — Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса). В России заявили, что жизни задержанных ничего не угрожает, они получили необходимую медпомощь. Всех 24 человек, находившихся на кораблях военно-морских сил Украины, арестовали на два месяца. Им вменяют незаконное пересечение российской границы.