Индия создаст международный альянс производителей беспилотников

Нью-Дели, , 22:10 — REGNUM Министерство гражданской авиации Индии сообщило о подготовке к созданию Международного альянса производителей беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, представитель министерства Шефали Джунеджа заявил, что моделью для нового объединения станет «Международный альянс солнечной энергии», созданный Индией и Францией для развития возобновляемых источников энергии.

Министерство направит запросы правительствам Израиля и стран Евросоюза, главным игрокам на рынке беспилотников, с предложением вступить в альянс. По мнению министерства, объединение позволит создать нормы для регулирования отрасли, что придаст ей огромный импульс к развитию.

На данный момент в Индии уже осуществляется обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов в рамках кампании «Digital Sky».