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ВВС Индии провели первые учения с силами ПВО

Политика

На юге Индии ВВС провели учения с ракетами российского производства

Нью-Дели, 10 декабря 2018, 22:38 — REGNUM  9 декабря в индийском штате Андхра-Прадеш прошли учения ВВС Индии с применением сразу четырёх типов управляемых ракет ПВО.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, за запуском управляемых ракет ПВО «Акаш» и «Спайдер», а также «Оса-АКМ» и «Игла» российской разработки наблюдал лично начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа.

Командование ВВС осталось довольно результатами испытаний полного спектра ракет ПВО малой и средней дальности, отметив высокую боеготовность защитников неба Южной Индии и безотказность вооружения российской разработки.

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Зарубежная хроника
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