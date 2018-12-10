ВВС Индии провели первые учения с силами ПВО

Нью-Дели, , 22:38 — REGNUM 9 декабря в индийском штате Андхра-Прадеш прошли учения ВВС Индии с применением сразу четырёх типов управляемых ракет ПВО.

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, за запуском управляемых ракет ПВО «Акаш» и «Спайдер», а также «Оса-АКМ» и «Игла» российской разработки наблюдал лично начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа.

Командование ВВС осталось довольно результатами испытаний полного спектра ракет ПВО малой и средней дальности, отметив высокую боеготовность защитников неба Южной Индии и безотказность вооружения российской разработки.