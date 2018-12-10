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В Кремле оценили решение Киева о разрыве договора о дружбе с Россией

Политика

Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с «опрометчивыми решениями» украинских властей

Москва, 10 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Решение властей Украины о разрыве договора о дружбе с Россией является «проявлением неуважения к своему собственному народу и его интересам», заявил 10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — приводит его слова ТАСС.

Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что нынешнее руководство в Киеве принимает «такие опрометчивые решения».

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал ранее принятый Верховной радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

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