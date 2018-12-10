Сестра Надежды Савченко сообщила об ухудшении состояния здоровья депутата

Киев, , 20:02 — REGNUM Вера Савченко, сестра депутата Верховной рады Надежды Савченко рассказала, что состояние здоровья народной избранницы, которая объявила голодовку в украинской тюрьме, ухудшилось. Об этом Вера Савченко написала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 10 декабря.

«Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода! Она выглядит очень плохо. Я не видела её такой никогда», — написала Вера.

Она утверждает, что из-за сухой голодовки у Савченко сгустилась кровь и почернели руки.

«Лицо неживого цвета… И чернеют руки от сгущённой крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся ещё жизнью», — сгущает краски Вера Савченко.

Напомним, что голодовка для Надежды Савченко — дело привычное. Когда она отбывала наказание в российской тюрьме, она неоднократно объявляла голодовку и, по её утверждениям, не принимала пищу столько дней, сколько человек без пищи прожить в принципе не может.

Секрет голодовок Савченко раскрылся довольно просто — в тюрьме ей ставили капельницы с питательными веществами для организма, да и пищу она периодически принимала.

Когда Савченко находилась в российской тюрьме, все ведущие западные политики с подачи Киева буквально вопили о том, что Савченко нужно немедленно освободить, даже несмотря на то, что она была осуждена за убийство.

Когда Савченко обменяли, на Украине она активно окунулась в политический процесс. Она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 года. Власти какое-то время терпели Савченко, так как сами слепили из неё героиню, когда она сидела в российской тюрьме. Однако в марте 2018 года Савченко была арестована по обвинению в попытке организации террористического акта в Киеве.

После этого о Савченко на Западе предпочли забыть.