Глава парламента Косово: СБ будут преобразованы по американской модели

Приштина, , 22:24 — REGNUM В ходе своего визита в США 9 декабря глава Кувенда (парламента) и лидер демократической партии Косово Кадри Весели посетил национальную гвардию Айовы, где ознакомился с системой военной организации в Соединенных Штатах и обсудил с представителями нацгвардии грядущее преобразование Сил безопасности Косово в полноценную армию.

Также Весели осмотрел американское военное оборудование, которым, по его словам, будет снабжена впоследствии и армия Косово.

«Мы создаем армию Косово. Мы создаем армию мира, стабильности, усиления партнерства с США. Что необходимо армии Косово — это профессионализм, присущий американской армии. Ей необходимо то исключительное оборудование, которое мы осмотрели сегодня и часть которого станет оборудованием армии Косово. Мы будем развивать эти партнерские отношения. Армия Косово будет вносить свой вклад в стабильность в регионе, она станет гордостью Косово и будет постоянно находиться в партнерстве с нашими сотрудниками», — передает слова Весели албанское новостное агентство «Телеграфи».

«Это исключительный визит. Гвардия Айовы постоянно оказывает помощь Косово. Наш сегодняшний визит является знаком того, что армия Косово — армия мира, что гарантируют нам США.

Пусть будут забыты голоса скептиков. Наша армия будет усиливаться, поскольку нас поддерживают США».