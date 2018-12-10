МИД Косово: министерство подверглось кибератакам со стороны Сербии

Приштина, , 22:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Косово опубликовало на своей странице в Twitter сообщение о том, что система МИД подверглась кибератаке и как показало расследование, атака исходила с территории Сербии и Боснии и Герцеговины.

Основной целью атаки стали посольства Косово по всему миру. Также была взломана официальная переписка.

Правительство Косово разослало в посольства следующее уведомление:

«Уведомляем вас, что сегодня в 10:00 мы столкнулись с массированной кибератакой, которая продолжается до сих пор. Атака хорошо организована и исходит из Сербии, Боснии и Герцеговины и сейчас, пока писалось это сообщение, началась ещё и из Македонии». Албанское новостное агентство «Телеграфи» также приводит слова эксперта по компьютерной безопасности Хекурана Доли:

«В два последних дня мы столкнулись с самой масштабной кибератакой, из тех, с которыми с когда-то сталкивался, хотя я думал, что уже повидал все, что можно, в этой сфере. Как понятно из происходящего, Косово находится в состоянии компьютерной войны.

К счастью, пока мы хорошо держимся, но я не знаю, что произойдет в следующую минуту.»