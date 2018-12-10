Министр образования Албании ответила на требования студентов

Тирана, , 21:56 — REGNUM 7 декабря студенты албанских университетов отправили написанный от руки список со своими требованиями министру образования Албании Линдите Никола. В списке содержались требования об уменьшении платы за обучение, увеличении веса студенческих голосов при выборе ректоров и деканов и увеличении финансовой поддержки студенческих научных исследований.

Албанское новостное агентство «Балкан Веб» опубликовало ответ министра на требования студентов:

«Уважаемые студенты,

В ответ на ваше требование номер 12 520 от 07.12.2018, сообщаем вам, что:

В связи с пунктами 1, 6 и 7 для оценки платы за обучение, оценки условий в студенческих резиденциях и расходов бюджета на высшее образование, как и было предложено в вашем запросе от 06.12.2018, будут созданы специальные рабочие группы, в которые будут входить представители студенческих советов, МОМС (министерство образования, молодежи и спорта) и государственных институтов высшего образования.

В связи с пунктами 2 и 3 считаем необходимым оценить соответствующие изменения в законодательстве, что также войдет в список тем, предназначенных для обсуждения внутри созданных рабочих групп.

В связи с пунктами 4 и 5 требований, разъясняем, что поддержка студентов в научных исследованиях, включая и научную степень «Доктор», уже гарантируется законодательством.

В связи с пунктом 8 требований сообщаем вам, что со стороны МОМС уже приняты необходимые меры и в течение академического года 2018−2019 все студенты будут обеспечены картами студента.

Министерство образования, молодежи и спорта открыто и готово к диалогу с институтами в любом формате по всем предлагаемым вопросам».