Корбин призвал Мэй уйти в отставку после провала соглашения по Brexit

Лондон, , 20:05 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй «уступить место» тем, кто сможет обеспечить новое соглашение по Brexit, 10 декабря передает агентство Reuters.

«Премьер-министр пытается получить последний шанс сохранить эту сделку. Если она не может принять необходимые фундаментальные изменения, она должна уступить место тем, кто может», — завил Корбин в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании отменило голосование по «предварительной сделке» с ЕС по Brexit, которая называлась Терезой Мэй безальтернативной.

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