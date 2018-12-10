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Корбин призвал Мэй уйти в отставку после провала соглашения по Brexit

Политика

«Она должна уступить место тем, кто может»

Корбин призвал Мэй уйти в отставку после провала соглашения по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 10 декабря 2018, 20:05 — REGNUM  Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй «уступить место» тем, кто сможет обеспечить новое соглашение по Brexit, 10 декабря передает агентство Reuters.

«Премьер-министр пытается получить последний шанс сохранить эту сделку. Если она не может принять необходимые фундаментальные изменения, она должна уступить место тем, кто может», — завил Корбин в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании отменило голосование по «предварительной сделке» с ЕС по Brexit, которая называлась Терезой Мэй безальтернативной.

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