Мэй согласна на «альтернативное соглашение» по Brexit

Лондон, , 19:41 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к членам палаты общин, требующим изменения соглашения по Brexit, 10 декабря передает агентство Reuters.

По словам Мэй, если парламентарии хотят «альтернативного соглашения», то они должны «честно признать» недостатки других вариантов — выхода из Евросоюза без соглашения или второго референдума по Brexit.

«Палата хочет Brexit? Если палата хочет, то намерена ли она сделать это путем соглашения с ЕС? Если ответ «да» — и я считаю, что это ответ большинства, — тогда мы должны спросить друг друга, готовы ли мы пойти на компромисс», — заявила Мэй.

Премьер-министр добавила, что «не будет прочного и успешного Brexit без компромисса с обеих сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании отменило голосование палаты общин по «предварительному соглашению» о Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.

«Предварительное соглашение» между правительством Великобритании и Брюсселем уже было поддержано саммитом стран ЕС и ранее называлось Терезой Мэй безальтернативным.

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