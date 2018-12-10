Косачёв: Непризнание нерушимости границ вряд ли даст преимущество Украине

Москва, , 18:58 — REGNUM В Совфеде подписание президентом Украины закона о расторжении Договора о дружбе с Россией назвали «самострелом».

"По политическим и практическим последствиям это, конечно же, очередной «самострел» украинской власти. Ибо разрыв принципиального соглашения, фиксирующего, среди прочего, признание нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности друг друга, вряд ли даст какие-то преимущества Украине даже в ее противостоянии России по всем фронтам, включая юридический», — написал в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

При этом, по мнению сенатора, «по большому счету ничего в наших отношениях не изменится — как нельзя росчерком пера «отменить» дружбу между нашими народами, так нельзя сейчас и объективно привести в чувство тех украинских политиков, которые считают себя вправе решать от имени своего народа, с кем ему дружить, а с кем нет».

В то же время парламентарий указал на то, что наряду с введением военного положения в ряде областей Украины, расторжение Договора о дружбе стало еще одним подтверждением того, что провокация в районе Керченского пролива имела вполне четкий и заранее заготовленный набор последствий.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Кроме того, он поручил украинскому МИД вести дальнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией».

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