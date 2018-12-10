«Германия следующая на очереди» – эксперт о беспорядках во Франции

Москва, , 19:02 — REGNUM Президента Франции Эммануэля Макрона могут заставить уйти в отставку, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию, которая сложилась в Париже.

«Я не уверен, что сегодня Макрон объявит о своей отставке, хотя в итоге его могут всё равно заставить это сделать, — сказал Кагарлицкий. — Французские деловые круги несут очень большие убытки от всего происходящего. Чем дольше это продолжается, тем больше их убытки. С какого-то момента убытки начнёт нести уже крупная буржуазия. И они могут пожертвовать Макроном, лишь бы прекратить это. Армейские Макрона тоже поддерживать не будут. Министр обороны Франции уже заявил, что армию это не касается и что армия должна защищать границы. Да и кроме того, как Макрон будет управлять страной, имея 75−80% населения, которые не просто против тебя, а консолидированно против?»

При этом эксперт назвал очень важным выступление главы партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона вечером 8 декабря в Бордо.

«Он просто и прямо поддержал «жёлтые жилеты» и открыто к ним присоединился, — сказал Кагарлицкий. — И вышел на трибуну в окружении «жёлтых жилетов». Он нарисовал им перспективу того, что надо делать: либо требовать отставки Макрона, либо созывать Генеральные штаты по новому принципу. Никого во Франции не устраивает диктатура нынешнего политического класса. Аппараты партии фактически формируют Национальную ассамблею. Германия — следующая на очереди. Как раз Германия смотрит на Францию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с главами национальной Ассамблеи Франции и Сената, а также с выборными должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию, связанную с акциями протеста во Франции.

Главы двух палат парламента — Ришар Ферран (Национальная ассамблея) и Жерар Ларшер (Сенат), глава экономического, социального и экологического совета Патрик Бернаскони, а также представители профсоюзов прибыли в Елисейский дворец 10 декабря в 10 часов утра по местному времени для встречи с главой государства.

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