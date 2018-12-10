Профсоюзы Франции «не получили ответа» от Макрона

Париж, , 19:06 — REGNUM Профсоюзные лидеры Франции пока «не получили ответа» по преодолению кризиса от президента Эммануэля Макрона, 10 декабря передает агентство Reuters.

Тем не менее, по словам главы профсоюза CFDT Лорана Бергера, трудящиеся «с большим интересом и ожиданиями» ждут заявления Макрона по итогам переговоров с профсоюзами.

«Мы выслушаем его. Хочется узнать, были ли мы услышаны», — также заявил журналистам представитель профсоюза FO Ив Верье.

Встреча президента Франции с профсоюзными лидерами началась утром 10 декабря и продолжалась около четырех часов. Заявление Макрона по итогам переговоров ожидается позднее 10 декабря.

В настоящий момент Франция охвачена массовыми протестами «желтых жилетов» — граждане выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. В протестах, которые нередко переходят в столкновения с полицией, участвуют десятки тысяч человек.

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