Франция просит Трампа не лезть в ее дела

Париж, , 18:40 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан попросил президента США Дональда Трампа не вмешиваться в конфликт с «желтыми жилетами» — по аналогии с тем, как французские власти не участвуют во внутренних политических дебатах в Соединенных Штатах, сообщает испанское издание La Vanguardia.

«Мы не занимаемся рассмотрением внутренней американской политики и хотим, чтобы это было взаимно», — подчеркнул Ле Дриан в ходе интервью каналу RTL и радио LCI, когда его спросили, что он думает о соответствующей записи Трампа в Твиттере. Ранее американский президент высказал свое мнение насчет протестного движения, из-за которого действующий президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с серьезными трудностями.

В своих материалах, посвященных парижским событиям, испанское СМИ не раз говорило об опасности сложившейся ситуации лично для президента: гнев толпы направлен именно против него. Выиграв президентскую гонку лишь благодаря нежеланию французов видеть во главе государства ультраправого политика Марин Ле Пен, Макрон стал олицетворением всего того, что ненавидят «желтые жилеты», заработав прозвища «монарха» и «короля-солнце».

Трамп же связал действия «желтых жилетов» с предполагаемой непопулярностью во Франции Парижского соглашения об изменении климата — того самого, из которого американский лидер решил вывести Соединенные Штаты через несколько месяцев после прихода к власти.

«Парижское соглашение недостаточно хорошо работает в интересах Парижа. Протесты и беспорядки наблюдаются по всей Франции. Люди не хотят платить огромные суммы денег, во многих случаях — странам третьего мира (которые управляются сомнительным образом), чтобы предположительно защитить окружающую среду», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте. Он также добавил, что протестующие скандируют его имя, признаваясь ему в симпатии. «Люблю Францию», — резюмировал президент США.

В ответ глава французской дипломатии с иронией отметил, что когда Трамп говорил о скандировании его имени, едва ли он имел в виду марши, организованные в конце прошлой недели с целью потребовать принять меры перед лицом климатических изменений. На уточнение журналиста, что американский лидер ссылался на митинги «желтых жилетов», Ле Дриан сказал с той же саркастической интонацией: «Насколько я знаю, «желтые жилеты» не выражают свою позицию на английском».

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Французский министр иностранных дел отметил, что «следует быть осторожным с заявлениями», поскольку записи с выкриками одобрения в адрес Трампа, которые оказались в Соединенных Штатах, были сделаны несколько месяцев назад, причем в Лондоне. «Мы не принимаем участия в американских дебатах. Позвольте нам жить собственной жизнью нации», — повторил свою мысль Жан-Ив Дриан.