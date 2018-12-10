Маттео Ренци может создать свою партию и обогнать Берлускони

Рим, , 18:40 — REGNUM Если бывший лидер Демократической партии и экс-премьер-министр Италии Маттео Ренци примет решение создать собственную партию, он сможет рассчитывать на 9% голосов избирателей, сообщает La Stampa в понедельник, 10 декабря, со ссылкой на опрос Winpoll.

Ренци может отобрать голоса как у своих коллег-демократов (до 40% их электората), так и у партии Сильвио Берлускони (до 20%), при этом граждане, поддерживающие ныне правящие партии («Лигу» и «Движение 5 звезд»), голосовать за экс-премьера не намерены.

При появлении такой новой партии (такая вероятность обсуждается) «Лигу» Маттео Сальвини поддержали бы 33,1% избирателей, «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо — 24,8%, демократов без Ренци — 11,8%, самого Ренци — 9%, «Вперед, Италия» Берлускони — 8,9%.

Бывшая правящая партия Италии потеряла власть в марте 2018 года. Падение ее рейтинга продолжается и ускоряется вследствие неспособности партии выбрать новое руководство. Переговоры между многочисленными лидерами партии длятся уже несколько месяцев.