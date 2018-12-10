Испанское правительство осудило главу Каталонии за «призывы к восстанию»

Мадрид, , 18:36 — REGNUM Правительство Испании сегодня, 10 декабря, выступило единым фронтом в ответ на призывы каталонского лидера Кима Торры к землякам пойти по «пути Словении», чтобы приблизиться к независимости, сообщает издание ABC. Заявления Торры назвали «абсолютно неприемлемыми» и «безрассудными».

Именно так выразилась официальный представитель правительства Изабель Селаа. В ходе интервью радио Euskadi она подчеркнула, что «и Каталония — не Словения, и Испания — не Сербия». По мнению Селаа, Торра позабыл, что «были десятки убитых и сотни раненых» в упомянутом им конфликте, а также что «неэтично и аморально жертвовать жизнью ради политической идеи». Правительство надеется, что в рядах самих сепаратистов найдутся люди, которые одернут главу Каталонии.

Селаа также предупредила, что если каталонские власти выйдут за рамки закона, испанское правительство будет действовать, пусть до этого оно и отказалось применить к Киму Торре 155-ю статью конституции, как того требовала Народная партия (PP). До сегодняшнего дня, с точки зрения спикера правительства, были только обостряющие ситуацию речи и риторика, которую самому главе Женералитета стоило бы сделать менее резкой, чтобы разум мог возобладать над избытком эмоций.

Со своей стороны, заместитель премьер-министра Испании Кармен Кальво сочла, что лидер каталонцев призывает своих сторонников к «кровавому пути». В своих заявлениях каналу Sur Televisión, зафиксированных Europa Press, Кальво отметила, что Торра не может продолжать увеличивать нестабильность в Каталонии, поскольку его поведение противоречит обязанностям государственного лица.

Кальво продемонстрировала свою обеспокоенность реакцией главы Каталонии на организованные Комитетами по защите республики беспорядки: на ее взгляд, он не должен был приказывать сотрудникам органов безопасности не выполнять свои обязанности. «Это противоположность тому, что следует делать представителю государства, призванному обеспечить безопасность и спокойствие сосуществованию граждан и решению проблем», — сказала она, пожаловавшись на то, что Торра «и близко не знает, какова его позиция в том, что касается статуса и конституции».

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель тоже осудил высказывания каталонского лидера.

«Похоже, что он призывает к восстанию», — счел Боррель, при этом уточнив, что правительство «в любом случае» не собирается применять сейчас 155-ю статью конституции. Эти комментарии прессе глава испанской дипломатии дал по прибытии на встречу со своими коллегами из Евросоюза. «Весь мир естественным образом беспокоит такой подход [Торры]», — признал министр.

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Лидеры сепаратистов не в первый раз прибегают к громким заявлениям: так, в парламенте Каталонии уже предлагали «следовать по пути Косово», а бывший заместитель главы Женералитета Ориоль Хункерас делал ставку на ирландский опыт, вылившийся в масштабную гражданскую войну. Тем не менее Боррель отметил, что новые заявления Кима Торры в поддержку «словенского пути» прозвучали очень решительно и были сделаны в крайне категоричной форме.