Кто эти люди? Кураторы президента Молдавии Додона подставляют Россию

Сергей Артёменко, , 18:02 — REGNUM

Московские кураторы «пророссийского президента» выхлопотали Додону очередной царский подарок под выборы, который на деле может оказаться «троянским конем» и для Додона, и для самой России.

Чем ближе парламентские выборы в Молдавии, тем изворотливее ведут себя их главные действующие лица. Нынешняя молдавская власть анонсировала повышение пенсий и зарплат и много чего привлекательного, проевропейская оппозиция отчаянно пытается выступить единым фронтом, попутно заискивая перед Брюсселем. Президент Молдавии Игорь Додон также весьма активен, но идет по пути наименьшего сопротивления. В попытке очаровать молдавскую публику Додон все чаще наведывается в Россию, всем и каждому демонстрируя свои невероятно близкие и крепкие отношения с российским руководством.

Московские покровители Додона делают все, чтобы молдавскому президенту в России было комфортно: организуют встречи на высшем уровне, в том числе с Владимиром Путиным, зовут на саммиты ЕАЭС, где Додон может в очередной раз пощеголять кукольным статусом «наблюдателя», предоставляют площадки федеральных СМИ. Ну и, конечно, зачастившего молдавского гостя всякий раз отправляют назад не с пустыми руками. Российские гостинцы для Додона щедры и разнообразны — то пошлины на молдавские товары снимут, то миллиардные инвестиции посулят. Недавно лидер Молдавии получил еще один подарок в виде амнистии для молдавских гастарбайтеров, которым он не преминул сразу похвастать на встречах с диаспорой в Москве и Санкт-Петербурге.

Кураторы так сильно готовы расстараться перед Додоном, что, похоже, окончательно «расслабили» молдавского президента. Привыкший быть обласканным вниманием России и расположением ее руководства, сам он не считает нужным хоть как-то содействовать — не на словах, а на деле — реальному укреплению отношений двух стран. Видимо, по мнению президента Молдавии, вся суть российско-молдавских отношений должна сводиться лишь к бесконечному пиару самого Додона. Складывается ощущение, что глава Молдавии как будто не сильно заинтересован в собственной победе на выборах — ведь для ее достижения он не делает ровным счетом ничего. Это уже стало очевидным фактом для многих жителей страны, которые наверняка крепко призадумались, хотят ли они отдать свой голос столь тускло проявляющему себя президенту.

Возвращаясь к вопросу амнистии гастарбайтеров, можно сказать, что, на первый взгляд, подарок получился действительно царский. Почти 170 тысяч трудовых мигрантов (по подсчетам самого Додона), нарушивших сроки пребывания в России, получат возможность без привлечения к административной ответственности вернуться на Родину — а значит, у нынешнего президента Молдавии и его партии социалистов вдруг появляются дополнительные 170 тысяч потенциальных избирателей.

Видимо, именно такую привлекательную картину, основанную на нехитрых арифметических расчетах, рисовали себе российские попечители Додона, когда вручали ему столь щедрый «дар». Однако в этом своем рвении они явно перестарались. Решение об амнистии мигрантов было принято со всей пролетарской прямолинейностью, без затей.

Сроки амнистии — с 1 января по 24 февраля (напомню, что именно на последнюю дату назначено проведение парламентских выборов в стране) — как будто специально подобраны так, чтобы не оставить сомнений в том, что решение принято исключительно под Додона и с целью повышения его шансов на выборах. То есть, по замыслу авторов данной «инициативы», молдавский мигрант должен вернуться домой, отдать свой голос за «пророссийского политика» и его политическую партию, а затем в марте ехать обратно в Россию на заработки.

Вряд ли столь демонстративное утилитарное отношение к жителям Молдавии, волею судьбы вынужденным трудиться вдали от семьи и близких, поселит в их сердцах безграничную любовь и к России-матушке, и к благодетелю Додону. Последний в свою очередь тоже не слишком скрывает своего потребительского отношения к соотечественникам. Он ярко это продемонстрировал в ходе упомянутой встречи с диаспорой в Москве, участникам которой пришлось ждать руководящую особу (якобы опаздывающую из-за пробок) добрые три часа, пока все это время их «радовали» непонятными групповыми плясками. Да и, наконец, появившись, Додон откровенно манипулировал чувствами собравшихся сограждан, потчуя их популистскими лозунгами и уклончивыми ответами.

Видя подобное отношение со стороны главы государства, а также его политическую пассивность, нельзя исключать, что молдавские работяги ответят той же монетой, с пользой проведя выходной воскресный день в кругу семьи за бокалом доброго вина, восстанавливая силы после 23 февраля. А те, кто все же отправятся на избирательные участки, вероятно, проголосуют совсем не так, как того ожидают Додон и его московские друзья.

Однако помимо сомнительных нравственных моментов, полезно обратить внимание и на политические последствия. Очень может статься так, что подобным «презентом» московские благодетели оказывают Додону «медвежью услугу», подкладывая под его предвыборные перспективы мину замедленного действия. Так, в правящих кругах Молдавии не оставили без внимания ситуацию с мигрантами, посчитав эту меру вмешательством России во внутренние дела страны. В частности, подобную точку зрения озвучил премьер-министр Павел Филип: «Если это правда, это можно расценить как попытку России вмешаться в избирательную кампанию в Молдове». Любопытно, что пока власти страны не стали сильно раскручивать эту тему, но партнерам Додона в Москве от этого расслабляться не стоит. Скорее, вопрос с мигрантами в качестве дополнительного козыря уже отправился в и без того пухлую колоду правящей коалиции. И задействуют его наверняка в самый подходящий момент.

«Вмешательство в выборные процессы» — это практически универсальная обвинительная статья, которую оппоненты Москвы готовы использовать при любом удобном случае, зачастую не имея никаких доказательств. Однако в случае Молдавии кураторы Додона своими действиями сами сдали оппонентам все «карты в руки». А это значит, что власть получает дополнительный и абсолютно очевидный для международных партнеров повод, позволяющий в случае неудачных для себя раскладов попросту отменить итоги парламентских выборов по причине внешнего вмешательства. Причем могут быть использованы разные варианты — как общее аннулирование результатов, так и отмена итогов голосования на отдельных участках по желанию, благо такая возможность была любезно предоставлена Москвой.

Таким образом, с последним подарком Додону его покровители явно перестарались. Руководствуясь наивной верой в «сотни тысяч дополнительных голосов» за действующего президента, его кураторы подставили не только самого Додона, но и Россию. К тому же столь рискованный ход, по сути, еще и оказался бессмысленным. В любом случае, идея о том, что 170 тысяч молдавских мигрантов внезапно сорвутся в Молдову в порыве отдать голос за «пророссийского президента», утопична в своей основе: банально не хватит транспорта. А вот последствия ее столь корявой реализации в виде пресловутой амнистии будут вполне реальными и расхлебывать их придется в первую очередь самой России.

Похоже, Додону с такими друзьями-кураторами, как говорится, и врагов не надо. В случае, если все пойдёт «не по плану», основные политические издержки, как водится, лягут на президента России Владимира Путина. Стоит ли на ровном месте рисковать имиджем главы российского государства и давать очередной повод для консолидированной международной травли РФ, а главное, ставить под угрозу итоги столь важных для будущего российско-молдавских отношений выборов — вопрос риторический. Но, может, в этом и заключается «хитрый» план тех российских чиновников, которые за десятилетия окончательно «докурировали» политику России в Молдавии до «масштабов» сомнительных амнистий и бесконечной череды политических рукопожатий без предсказуемого результата.