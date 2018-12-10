На соборе епископы УАПЦ поддержат кандидата канонической УПЦ — эксперт

Киев, , 17:57 — REGNUM «15 декабря в Киеве на объединительном православном соборе представители Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) проголосуют за кандидата от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на должность предстоятеля единой украинской автокефальной поместной церкви». Об этом 10 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский религиовед Дмитрий Горевой.

«В Киевском патриархате будут голосовать или за Филарета (предстоятель неканонической УПЦ Киевского патриархата — ИА REGNUM или за того, кого поддержит Филарет. В УПЦ МП будут голосовать за кого-то из своих. Что касается Автокефальной церкви (УАПЦ — ИА REGNUM ), они скорее всего поддержат представителя Украинской православной церкви Московского патриархата, потому что от себя они не будут выдвигать никакой кандидатуры», — рассказал Горевой.

Он сообщил, что объединительный собор проведет помощник патриарха Варфоломея — митрополит Галльский Эммануил. При этом Горевой не знает, кто получит право избирать нового предстоятеля объединенной украинской церкви.

«Вселенский патриарх Варфоломей пригласил на собор всех епископов троих церковных юрисдикций в Украине. Более того, каждый епископ должен взять с собой одного священника и одного мирянина или монаха. Все они будут иметь право голоса, чтобы сформировать бюллетень из трех кандидатов. В процедуре еще не сказано, кто будет избирать одного кандидата из трех. Думаю, это будет обсуждаться на соборе. Перед тем как выбрать предстоятеля согласуют регламент собора. Его возглавит ближайший помощник патриарха Варфоломея — митрополит Галльский Эммануил. Он был главой делегации от константинопольского патриархата, которая объезжала все поместные церкви, рассказывала о намерениях Вселенской патриархии и собирала мнения представителей других церквей… Он понимает, как надо провести собор, чтобы он был признан со стороны других автокефальных православных церквей», — подытожил Горевой.

Как сообщалось, 5 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор украинской православной церкви.

«Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, этот собор изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении столетий была центром украинской православной жизни», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что патриарх Варфоломей разослал приглашения на собор иерархам трех украинских церквей, в том числе и канонической Украинской православной церкви. При этом Порошенко отметил, что 332 года назад Москва «аннексировала Киевскую метрополию».

Как сообщалось, 27−29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял «Конституционный устав украинской церкви». Также синод утвердил текст томоса об автокефалии УПЦ. 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус. Ожидается, что избранный на объединительном соборе предстоятель единой поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.