Путин и Трамп стали претендентами на звание «Человек года» по версии Time

Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп включены в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time. Об этом 10 декабря сообщает телеканал NBC News.

В числе претендентов также вошли спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер, убитый в Стамбуле саудовский журналист Джамаль Хашогги, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, профессор из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, обвинившая в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда США Бретта Кавано.

Кроме этого, на звание в этом году претендуют «разделенные семьи» — собирательный образ детей и родителей, разлучённых вследствие политики США в отношении нелегальных мигрантов.

Напомним, в 2017 году Time выбрал «людьми года» женщины, которые «нарушили тишину» (Silence Breakers), рассказав о сексуальных домогательствах.