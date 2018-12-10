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Порошенко потребовал создать структуру, которая будет жаловаться на Россию

Политика

Украинская власть рассчитывает за чужой счёт покрыть причинённые ею убытки

Киев, 10 декабря 2018, 17:50 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от Кабинета министров страны создать межправительственный орган, который будет жаловаться на РФ, заявил Порошенко 10 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Требую от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причинённый продолжительной «вооружённой агрессией» урон», — написал Порошенко.

Новая структура, по мнению президента Украины, должна обладать особым статусом и выполнять специальные функции.

Напомним, в марте 2018 года Верховная рада Украина приняла решение о создании подобной структуры, а в августе Порошенко уже призывал правительство создать орган, который будет добиваться от РФ возмещения «убытков», вызванных утерей Украиной части территорий и гражданской войной.

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