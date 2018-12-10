Врио липецкого губернатора прокомментировал выступление Путина на съезде ЕР

Липецк, , 17:35 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов пообещал выполнить задачу президента качественно улучшить жизнь в регионах. Как сообщила пресс-служба областной администрации, так он прокомментировал выступление Владимира Путина на XVIII съезде партии «Единая Россия», который состоялся 8 декабря.

Владимир Путин подчеркнул, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в Указе президента Российской Федерации от мая 2018 года, а затем — детально расписана в национальных проектах правительства РФ. Также президент заявил, что благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики и успешная реализация масштабных прорывных проектов являются главными задачами.

«Если вовремя не поймем, что делать и как, отстать можно навсегда», — заявил Владимир Путин.

«Президент много говорил о необходимости бережного, уважительного отношения власти к гражданам. Речь Президента была пронизана заботой о людях. Главой государства поставлена задача качественно улучшить жизнь в регионах. Это поручение в Липецкой области будет выполнено», — прокомментировал журналистам итоги съезда врио главы региона Игорь Артамонов.

В работе XVIII съезда приняли участие около 3,5 тыс. делегатов от региональных отделений «Единой России» и гостей — руководителей министерств и ведомств, депутатов Госдумы, представителей исполнительной и законодательной власти регионов, партийных платформ, членов экспертного и научного сообществ.