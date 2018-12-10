Порошенко поручил МИД провести «инвентаризацию» других соглашений с Россией

Киев, , 17:30 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко после подписания закона о разрыве Большого договора между Киевом и Москвой поручил украинскому МИД вести дельнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба президента Украины.

«Будем и впредь делать выводы о пользе тех или иных соглашений», — заявил Пётр Порошенко.

Он такж отметил, что разрыв договора с Россией «следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины подписал ранее принятой Верховной радой законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Согласно документу, действие соглашения должно быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

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