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Порошенко поручил МИД провести «инвентаризацию» других соглашений с Россией

Политика

В Киеве не исключают дальнейшего разрыва двусторонних соглашений с Москвой

Киев, 10 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко после подписания закона о разрыве Большого договора между Киевом и Москвой поручил украинскому МИД вести дельнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией». Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба президента Украины.

«Будем и впредь делать выводы о пользе тех или иных соглашений», — заявил Пётр Порошенко.

Он такж отметил, что разрыв договора с Россией «следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины подписал ранее принятой Верховной радой законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Согласно документу, действие соглашения должно быть прекращено с 1 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Украины подписал закон о расторжении договора о дружбе с Россией

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