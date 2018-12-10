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Корбин: «В правительстве поняли, что сделка по Brexit — это катастрофа»

Политика

Тереза Мэй отменила голосование по соглашению о Brexit

Корбин: «В правительстве поняли, что сделка по Brexit — это катастрофа»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 10 декабря 2018, 17:33 — REGNUM  Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин прокомментировал ситуацию с внезапной отменой голосования по Brexit в парламенте, 10 декабря передает агентство Reuters.

«У нас не функционирует правительство. Но все-таки в правительстве поняли, что сделка… по Brexit — это катастрофа, и пошли на отчаянный шаг, отменили собственное голосование», — пояснил Корбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от представителей офиса Терезы Мэй стало известно об отмене голосования по «предварительному соглашению» о Brexit, которое должно было состояться в парламенте 11 декабря.

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