Политические силы оценили парламентские выборы в Армении как свободные

Ереван, , 17:24 — REGNUM По предварительным данным, полученным со всех избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении 9 декабря с большим отрывом побеждает блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) данным, бывшая правящая Республиканская партия Армении набирает меньше 5% голосов, тем самым не попадая в парламент следующего созыва.

Помимо блока «Мой шаг» также в парламент проходят партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна.

Прошедшие в парламент политические силы выступили с заявлениями, в которых подводят итоги выборов.

Лидер второй прошедшей в Национальное собрание Армении политической силы, партии «Процветающая Армения» (ППА), Гагик Царукян поблагодарил всех принявших участие в выборах и проголосовавших за ППА соотечественников.

В послании Царукяна, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь ППА Ивета Тоноян, в частности, говорится: «9 декабря завершились внеочередные выборы в Национальное собрание, и путем общественного голосования сформирован парламент, который в нашей стране должен осуществить политические и экономические реформы, которые наметят развитие нашей страны в ближайшие годы. Я, как лидер партии «Процветающая Армения», выражаю свою искреннюю благодарность всем нашим соотечественникам, которые участвовали в выборах и проголосовали за ППА.

Будьте уверены, что каждый ваш голос — это самая большая ответственность для меня и моей команды, и мы исполним эту ответственность безоговорочно».

«Как вторая политическая сила партия «Процветающая Армения» будет вашим голосом в парламенте и, сохраняя приверженность своей идеологии, продолжит оставаться с народом и развивать свою деятельность исключительно в интересах и на благо армянского народа», — заверил Царукян.

«Я также поздравляю прошедшие в парламент блок «Мой шаг» и партию «Просвещенная Армения» и желаю всем нам эффективной и плодотворной работы — во имя процветания Республики Армения и Арцаха (Нагорный Карабах — ИА REGNUM ) и в интересах наших соотечественников по всему миру. Да хранит всех нас Господь», — говорится в послании Царукяна.

Выборами 9 декабря революция завершается, и страна вступает в фазу системных, институциональных реформ, заявил на сегодняшней пресс-конференции глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Исторические выборы, которые прошли в Армении, являются логическим продолжением революции в нашей стране, основным процессом капитализации ее ценностей. Партия «Просвещенная Армения» ценит факт организации законных выборов и выражает благодарность гражданам, которые проголосовали за нашу партию, а таких около 80 тысяч человек. Мы считаем это общественной оценкой нашей трехлетней активной деятельности, доказательством того, что у армянского общества есть безусловное требование построить действительно либеральную, европейскую модель государства. В то же время, выборами 9 декабря завершается революция, и страна вступает в фазу системных, институциональных реформ, где у парламента есть необходимость в сдерживающей и уравновешивающей силе с концептуальными подходами», — говорится в заявлении партии, которое озвучил Эдмон Марукян.

Он отметил, что партия «Просвещенная Армения» — это цивилизационная, ценностная оппозиция сформированному политическому большинству.

«В то же время, мы обеспокоены тем, что даже после революции крупный бизнес и политика продолжают оставаться результатом хронической политической болезни, борьба с которой будет одним из главных приоритетов нашей силы», — заявил лидер партии «Просвещенная Армения».

Марукян отметил, что они остаются верными ценностям и принципам, принятым партией, которые направлены на проведение системных реформ и более широкую общественную консолидацию вокруг этих ценностей.

«Как единственная оппозиционная сила в парламенте, сформированном в результате исторических выборов в Армении, мы всегда открыты для сотрудничества с руководствующимися ценностными категориями политическими силами и лицами вне парламента, естественно, в рамках нашей идеологии и программных принципов», — заявил Эдмон Марукян.

С заявлением выступила также бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая не прошла в парламент, но ещё в апреле 2017 года на парламентских выборах одержала уверенную победу, набрав 49% голосов.

РПА считает прошедшие 9 декабря внеочередные парламентские выборы демократическими по своей форме, но не по содержанию.

В сегодняшнем заявлении избирательного штаба партии, в частности, сказано: «Завершились внеочередные выборы в Национальное собрание РА, по итогам которых должен сформироваться парламент седьмого созыва. Эти выборы были демократическими по своей форме, но не по содержанию. Они прошли в условиях нетерпимости к инакомыслию, жесткого давления на кандидатов и их сторонников, руководителей органов местного самоуправления и пропаганды ненависти, с беспрецедентным использованием административного ресурса. Одной из основных целей перехода к парламентской модели государственного управления было именно создание возможности сочетания разных, даже противоположных мнений. Посему вызывает сожаление, что избирательная кампания создала столь глубокие разделительные линии».

Штаб РПА пожелал успеха прошедшим в парламент силам и правительству, которое будет ими сформировано, отметив, поскольку от этого зависят безопасность и перспективы развития страны и народа.

«Озвученные нами в ходе избирательной кампании опасения не носили пропагандистского характера, а отражали наше глубокое несогласие с озвученными подходами относительно внешней политики, политики в области безопасности и обороны, социально-экономических тенденций, нарушения национальных ценностей и, что наиболее важно, урегулирования арцахской проблемы и первыми видимыми шагами. Мы продолжим нашу работу в этих направлениях как внепарламентская сила», — говорится в заявлении.

Штаб РПА отметил, что «эта ожесточенная внутрипартийная конкуренция не должна воодушевить противников Армении и Арцаха».

«Независимо от всех разногласий в межпартийной борьбе, РПА остается приверженной тому, чтобы быть частью решения проблем нашего народа, и продолжит крепко стоять рядом с нашими доблестными Вооруженными силами. И, наконец, выражаем благодарность всем нашим соратникам. Вы доверились и отдали нам голоса в столь тяжелой ситуации. Несомненно, официальные данные, подводящие итоги выборов, не отражают те результаты, за которые мы боролись. Будьте уверены, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы шум популизма не заглушил ваш голос и беспокоящие вас вопросы продолжали оставаться в политической повестке страны. Да хранит Господь нашу страну и народ», — говорится в заявлении избирательного штаба Республиканской партии Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ходе пресс-конференции в предвыборном штабе блока «Мой шаг» назвал лучшей оценкой выборов тот факт, что многие называют этот процесс «скучным».

"Я видел, как многие, в том числе журналисты, оценивали процесс голосования как скучный. И я думаю, что это лучшая оценка», — заявил Пашинян, имея в виду то, что в отличие от предыдущих выборов на этот раз в ходе голосования не было громких скандалов.

Пашинян также прокомментировал относительно низкую явку на нынешних выборах.

По предварительным данным, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 48,63%. Между тем, на предыдущих парламентских выборах в апреле 2017 года явка составляла более 60%.

«Если мы проследим за прессой за последние 15 лет, то увидим, о чем оппозиция и гражданское общество говорят каждый раз после выборов и что пишут журналисты. Они говорят, что у власти всегда есть несколько сотен тысяч голосов в качестве ресурса, который она использует. Это отсутствующие избиратели, умершие избиратели. Кроме того, вы видели, что на этих выборах граждан Республики Армения не принуждали идти на избирательные участки, а граждане шли на выборы добровольно», — отметил Пашинян.

По словам лидера блока «Мой шаг», еще одним фактором относительной пассивности избирателей могло стать то, что некоторые избиратели не видели интриги на выборах.

«Это когда избиратель видит, что все в его окружении поддерживают одну политическую силу. В день выборов он может не пойти на участок для голосования, если, скажем, на улице холодно. «Зачем мне идти, ведь выбор сделан?», — скажет он», — отметил Пашинян.

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