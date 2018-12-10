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Мэй отменила голосование парламента по «предварительному соглашению» Brexit

Политика

Рассмотрение соглашения правительства с Брюсселем должно было состояться в Палате общин 11 декабря

Лондон, 10 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit, 10 декабря передает агентство Reuters.

Рассмотрение соглашения правительства с Брюсселем должно было состояться в Палате общин 11 декабря. Об отмене голосования стало известно от представителей офиса премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, «предварительное соглашение» Мэй с Брюсселем было поддержано странами Евросоюза, однако встретило резкую критику внутри Великобритании. Негативно оценивают сделку по Brexit слишком многие — от Банка Англии до североирландской DUP.

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