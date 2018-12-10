Совет Европы напомнил Литве о секретной базе ЦРУ

Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Совет Европы призывает власти Литвы обратиться к США по поводу секретной тюрьмы ЦРУ, которая в 2005—2006 годах действовала в Литве и в которой, как доказано ЕСПЧ, пытали как минимум одного человека — гражданина Саудовской Арамии Абу Зубейду. Как отмечает литовское агентство BNS, комитет министров Совета Европы рассматривал, как Литва реализует решение Страсбургского суда. Европейский суд по правам человека в этом году заявил, что это лицо в 2005—2006 годах находилось в заключении в тайной тюрьме ЦРУ в Литве, поэтому на Литву ложится ответственность обеспечить его права.

В публичной резолюции Комитет «призвал литовские власти использовать все возможные средства для быстрого получения дипломатических гарантий от должностных лиц США, чтобы прекратить своевольное заключения заявителя».

Комитет также «потребовал от литовских должностных лиц срочно стремиться к гарантиям того, чтобы заявитель не испытывал нечеловеческого обращения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , Литва неудачно пыталась оспорить вердикт ЕСПЧ. Правительство страны ранее заявляло, что если Литва согласится с выводами Европейского суда по правам человека, что под Вильнюсом действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой пытали как минимум одного заключённого, то придётся искать того, кто в Литве разрешил оборудовать такую тюрьму и получил взятки.

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Доказано, что ещё в середине 2003 года в Литве закончили оборудовать не использовавшуюся до этого «камеру для задержания», но она была недостаточной с учётом растущего числа заключённых и стремления ЦРУ содержать их в одном месте. «ЦРУ стремилось построить новую, хорошо оборудованную базу для задержания», — пишется о «фиолетовой дыре» в документе сената США, опубликованном 9 декабря 2014 года.

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В отчёте указано, что в благодарность за помощь ЦРУ кому-то, как полагается в Литве, предложило заплатить не раскрываемое число миллионов долларов. Многие детали в опубликованном отчёте ретушированы черным цветом, но в нём четко видно, что в начале 2005 года на новую оборудованную базу были доставлены первые задержанные.