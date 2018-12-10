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«Это был хороший урок...» У Мэй больше нет союзников в Северной Ирландии

Политика

DUP выступает за пересмотр «предварительного соглашения» по Brexit

Белфаст, Великобритания, 10 декабря 2018, 17:07 — REGNUM  «Демократическая юнионистская партия» Северной Ирландии (DUP) выступает за пересмотр «предварительного соглашения» по Brexit, предложенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, 10 декабря передает агентство Reuters.

«Если кому-то нужен хороший урок или демонстрация того, как нельзя вести переговоры, посмотрите на сегодняшнюю борьбу Палаты общин и правительства… по поводу того, что, по их мнению, было единственным выходом», — заявил журналистам глава DUP Найджел Доддс.

Отметим, DUP всегда считались верными сторонниками консерваторов и лично Терезы Мэй в Северной Ирландии — до публикации «предварительного соглашения» по Brexit, заключенного правительством Великобритании с Брюсселем.

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