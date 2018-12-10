В Донецке и Луганске отреагировали на санкции Евросоюза

Донецк, , 16:37 — REGNUM Европейский союз подтвердил свою приверженность двойным стандартам, введя санкции против Донецкой и Луганской Народных Республик после демократически проведённых выборов, говорится в заявлении Совета министров ДНР.

В Донецке также отметили, что никто из официальных лиц республики, внесённых в санкционный список, не имеет ни банковских счетов, ни имущества на территории Европейского союза.

И.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего также заявил, что санкции не окажут никакого влияния на деятельность руководства республики и не угрожают минскому переговорному процессу.

Напомним, Совет ЕС сегодня объявил о внесении в чёрный список девяти человек, причастных к проведению 11 ноября выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов фигурантов списка.

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