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Президент Украины подписал закон о расторжении договора о дружбе с Россией

Политика

Договор уже давно фактически не действует

Киев, 10 декабря 2018, 16:17 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной действует с 1998 года. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники неоднократно заявляли, что договор должен быть расторгнут, но не решались это сделать.

Однако фактически договор уже не действовал, так как украинская сторона прямо заявила о своей враждебной политике в отношении России.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко намерен разорвать договор о дружбе с Россией 10 декабря

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