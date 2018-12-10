Президент Украины подписал закон о расторжении договора о дружбе с Россией

Киев, , 16:17 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной действует с 1998 года. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники неоднократно заявляли, что договор должен быть расторгнут, но не решались это сделать.

Однако фактически договор уже не действовал, так как украинская сторона прямо заявила о своей враждебной политике в отношении России.

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