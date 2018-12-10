55 волонтеров из США будут преподавать в индонезийских школах

Джакарта, , 16:04 — REGNUM В общей сложности 55 американских волонтеров из «Peace Corp Indonesia» будут преподавать в различных школах в Восточной Яве, Западной Яве и Восточной Нуса-Тенгаре на протяжении 24 месяцев в рамках сотрудничества между правительством Индонезии и США, сообщает Antaranews.

«Это мост для индонезийcко-американских отношений», — заявил генеральный консул США в Индонезии Марк Макговерн.

По его словам, существование этой деятельности доказывает, что между правительствами Индонезии и США сложились хорошие отношения.

По словам одного из волонтеров, это колоссальный жизненный опыт.

Известно, что добровольцы прибыли в Индонезию 30 сентября 2018 года. Волонтеры будут жить в индонезийских семьях, изучать индонезийский язык, методики преподавания и индонезийскую культуру. Кроме того, они будут преподавать английский язык в местных школах и проводить различные внеклассные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудничество между Индонезией и США развивается во всех областях. По данным министерства торговли Индонезии, объем двусторонней торговли достиг 25,9 млрд долларов США в 2017 году.

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