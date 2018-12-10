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ЛНР: ВСУ размещают у линии фронта танки и гаубицы

Политика

Минские соглашения запрещают размещать у линии соприкосновения военную технику

Луганск, 10 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  У линии фронта Киев разместил боевую технику, нарушая Минские соглашения, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, ВСУ разместили пять танков в районе населенного пункта Попасная, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Мироновке и четыре 122-мм гаубицы Д-30 в Новолуганском.

Напомним, Минские соглашения запрещают размещение боевой техники возле линии фронта с обоих сторон. Тем не менее Украина продолжает стягивать войска и технику в Донбасс, игнорируя и Минские соглашения, и достигнутое перемирие.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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