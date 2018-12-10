Свердловские депутаты «попрощались» с департаментом Глацких через закон

Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Департамент молодёжной политики Свердловской области, который указом губернатора теперь включён в министерство образования и молодёжной политики, исключили из списка органов исполнительной власти региона. Процедуру провели в комитете Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Члены комитета по вопросам законодательства приняли изменения в областные законы «О правительстве Свердловской области» и «О перечне государственных должностей Свердловской области».

Теперь департамент Глацких официально выведен из списка органов исполнительной власти, прописанных в документах. А ещё один департамент — по противодействию коррупции — наоборот, включили в указанный перечень.

Глава комитета Владимир Никитин заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что депутаты согласны с указом главы региона. «Структуру на данный момент определяет губернатор. Он посчитал более правильным такой вариант. Мы с ним согласились. А хуже или лучше станет? Поживём — увидим, поработаем и увидим!» — заверил Никитин. Депутат почтил память департамента с нелегкой судьбой. «Он же был в составе министерства спорта. Видимо, что-то не получилось… Потом его статус подняли и выделили в отдельный департамент…» — повспоминал глава комитета.

Напомним, департамент по молодёжной политике теперь слит с министерством образования в новом ведомстве — министерстве образования и молодёжной политике. Департамент прославился на всю страну после скандальных заявлений его руководителя Ольги Глацких «Государство вам ничего не должно» и «Государство не просило вас рожать». Чиновницу временно отстранили от должности, но так и не уволили.

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