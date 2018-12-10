Участники, дискуссии, соглашения: итоги международного форума в Оренбуржье

Оренбург, , 16:09 — REGNUM В Оренбургской области в течение трёх дней проходил VIII Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». За годы существования мероприятие обрело традиции и ежегодно расширяет географию участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 2018 году форум собрал 3,5 тысячи гостей из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В мероприятии участвовали представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, международных и российских компаний, эксперты, представители авторитетных деловых организаций из более чем 20 регионов Российской Федерации и 13 стран. Наибольшее количество зарубежных участников прибыли из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая.

На форуме «Оренбуржье — сердце Евразии» было организовано 160 экспозиций предприятий и организаций из стран ЕЭС, проведено свыше 40 конгрессных мероприятий (конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии, презентации, инвестиционные сессии, заседания рабочих групп, биржи контактов и другие). Подписано 20 соглашений о сотрудничестве, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для работы и жизни людей.

Темой года стали «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития», поэтому многие выставочные и дискуссионные мероприятия посвящались обсуждению возможностей достижения лидерских позиций в развитии экономики и социальной сферы в условиях обострения международной конкуренции, под воздействием быстро меняющихся технологий.

Школьники 10−11 классов и все желающие могли пройти профориентационное тестирование и диагностику навыков в рамках проекта «Лаборатория будущего «Профкупон».

Интересным и познавательным событием форума стали выставки «Библиотека евразийства», «Выставочная экспозиция в сфере туризма»; настроения гостям добавляли выступления национальных творческих коллективов Оренбуржья и фестиваль шоколада.

В рамках контактно-кооперационной биржи предприниматели имели возможность провести переговоры с потенциальными партнерами.

Ярким творческим акцентом Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» стал международный конкурс фотографий «Технологические тренды». Свои лучшие работы на конкурс прислали любители и профессиональные фотографы. Борьба велась в трёх номинациях: «Технологический ландшафт», «Технология личности» и «Технологический прорыв».

В рамках форума состоялся финал II Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Он собрал 297 проектов из 9 стран и 56 регионов России. Участники состязались в четырех категориях и восьми номинациях: видеоролики, короткометражные фильмы, анимация, слайд-шоу.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Формирование инновационного будущего евразийского пространства», в ходе которого губернатор Оренбургской области Юрий Берг подвел итоги Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» и определил наиболее перспективные направления интеграционного взаимодействия, в том числе в рамках единой цифровой повестки Евразийского союза.

Провели пленарное заседание робот-андроид Теспиан и телеведущая Первого канала Наталья Семенихина, известная всем как экономический обозреватель программы «Время» и ведущая телепрограммы «Контрольная закупка».

В ходе пленарного заседания прозвучали выступления руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория Ивлиева, руководителя Российской системы качества Максима Протасова, генерального консула Китайской Народной Республики в Казани У Инциня, заместителя председателя Гомельского облисполкома Белоруссии Владимир Привалов, заместителя председателя Согдийской области Таджикистана Ходжазоды Орифа Ашури. Спикеры говорили об аспектах своей работы, связанных с инновациями и цифровым технологиям, а также о направлениях, где международная кооперация благодаря «цифре» могла бы дать максимальный эффект.

Второй частью пленарного заседания форума «Оренбуржье — сердце Евразии» стало награждение победителей конкурсов, традиционных для площадки форума.

Обладателем Гран-при Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей (Свердловская область) с проектом «Легенды и тайны Невьянской наклонной башни Демидовых».

Победителем третьего сезона телевизионного конкурса бизнес-проектов и предпринимательских программ «Бизнес-класс» было признано ООО «Арбат композит». Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вручил компании банковскую карту на 10 млн рублей.

Заслуженные награды получили лауреаты регионального рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Новый проект, запущенный в 2018 году, позволил оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявить лучшие практики. Первое место в рейтинге и сертификат на 3 млн рублей получил Ташлинский район; второе место и сертификат на 2 млн рублей — Оренбургский район, третье место в рейтинге с сертификат на 1 млн рублей достались Беляевскому району.