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ДНР: Украина не отреагировала на предложение провести обмен пленными

Политика

Республика продолжит настаивать на обмене

Донецк, 10 декабря 2018, 15:50 — REGNUM  Предложение Донецкой Народной Республики (ДНР) к Украине о проведении обмена пленными 27 декабря осталось без ответа, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, сообщает 10 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, ДНР не отступит от своей позиции и будет настаивать на проведении обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Морозова подчеркнула, что если не удастся провести обмен в декабре, то ДНР будет настаивать на обмене в январе.

Напомним, последний обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной прошел 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал в ДНР 160 человек, а Донецк отправил на Украину 57 пленных.

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