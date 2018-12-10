Подследственный владимирский замгубернатора не получит «золотые парашюты»

Владимир, , 15:46 — REGNUM Бывший замгубернатора Владимирской области Елена Мазанько, которая лишилась должности из-за изменения структуры региональной администрации, не получит «золотые парашюты». Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

«Никаких дополнительных выплат в этом случае не положено, так как в статье 15 закона о государственной гражданской службе указано, что на гарантии имеют право лишь те граждане, которые достигли пенсионного возраста. А учитывая, что Елена Ивановна не достигла пенсионного возраста, у нее никаких «парашютов» не предусмотрено», — цитирует Ольгу Петрову издание «Зебра ТВ».

По словам пресс-секретаря губернатора, уведомление о сокращении было направлено Елене Мазанько 7 декабря. Это связано с тем, что, согласно подписанному постановлению, должность Елены Мазанько ликвидирована.

ИА REGNUM напоминает, что увольнение произошло из-за сокращения числа заместителей губернатора Владимирской области с десяти до восьми. Также ликвидирована должность замгубернатора по строительству. Ее занимал Ренат Чагаев, который ранее добровольно ушёл в отставку.

Елена Мазанько обвиняется в получении взятки. Дело было возбуждено в июне 2017 года. Следователи полагают, что Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области. В ноябре 2017 года замгубернатора была отстранена от должности.

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