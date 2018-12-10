В Турции обсудили роль Назарбаева в тюркском мире

Анкара, , 15:41 — REGNUM Послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу являются ориентиром для всего тюркского мира, заявил декан факультета истории университета изобразительных искусств Мимара Синана профессор Абдулвахап Кара, сообщает 10 декабря агентство «Анадолу».

В университете изобразительных искусств Мимара состоялось пленарное заседание на тему «Экономическая стратегия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева».

Участники заседания обсудили роль Назарбаева в тюркском мире и экономическую стратегию Казахстана после обретения независимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Турция увеличила срок пребывания граждан Казахстана на своей территории до 90 дней. В обновленный список также вошли Узбекистан и Таджикистан.

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