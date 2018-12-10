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Порошенко: военное положение не ограничит права граждан Украины

Политика

Военное положение на Украине действует с 28 ноября

Порошенко: военное положение не ограничит права граждан Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 10 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Во время военного положения ограничения прав и свобод граждан Украины не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По его словам, правительство Украины не будет ограничивать права и свободы граждан во время военного положения. Однако Киев может изменить свое решение, отметил Порошенко, если Россия «вторгнется» в страну.

При этом, почему Россия должна вторгнуться на Украину, Порошенко не объяснил.

Напомним, военное положение на Украине объявлено с 28 ноября сроком на 30 дней в десяти областях. Причиной объявления стало задержание российскими пограничниками трех украинских военных кораблей, которые устроили провокацию в Азовском море.

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Военное положение на Украине
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