Сестра Савченко рассказала о состоянии депутата после пяти дней голодовки

Киев, , 15:30 — REGNUM Состояние депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую на Украине подозревают в подготовке терактов, после объявления голодовки чувствует себя очень плохо, об этом заявила ее сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.

«Она (Надежда Савченко) выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда… Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью», — написала ее сестра.

Напомним, Надежда Савченко объявила голодовку 5 декабря в ответ на действия Службы безопасности Украины, которые, по ее словам, давят на нее, требуя немедленного ознакомления с материалами уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии Генпрокуратуры Украины, Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и правительственном квартале в Киеве. Киевский суд 21 ноября оставил без изменения решение о содержании ее под стражей. Савченко останется под арестом до 23 декабря.

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