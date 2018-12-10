Племянница Скрипаля – незначимый источник: эксперт о военной базе

Москва, , 15:26 — REGNUM Вряд ли родственница Скрипалей (племянница) может восприниматься как какой-то особо значимый источник. О том, что Великобритания не допускает общения Скрипалей с представителями российского посольства и что их где-то укрывают, уже неоднократно заявляли и российский МИД и другие официальные лица, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Этот факт может быть косвенным признаком того, что англичане боятся возможных разоблачений. Но доказать это невозможно, пока Скрипали не получат возможность общаться со СМИ и представителями России.

«Сама же английская сторона может упорно держаться за версию, что Скрипалей скрывают для их безопасности, и никто ей ничего не сделает, не воевать же с ними», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, племянница бывшего офицера ГРУ Виктория в беседе с «Известиями» заявила, что британские спецслужбы могут насильно удерживать дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию на территории одной из военных баз.

Читайте также: Скрипаля с дочерью могут содержать на военной базе — племянница экс-шпиона