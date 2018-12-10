Лидеров общины в Индонезии призвали не провоцировать политкризисы

Тангеранг, Индонезия, , 15:52 — REGNUM Заместитель главы ассоциации по защите прав человека в индонезийской провинции Папуа Утен Сутенди надеется, что лидеры общины смогут сосредоточиться на усилиях по примирению, чтобы ускорить развитие экономических и людских ресурсов индонезийской провинции, сообщает Antaranews.

«Лидерам общины Папуа не следует провоцировать политические кризисы, а следует чаще собираться вместе, чтобы побудить правительство сосредоточиться на экономическом развитии и людских ресурсах Папуа», — заявил заместитель главы ассоциации по защите прав человека 10 декабря в Тангеранге.

Утен Сутенди выступил с заявлением перед журналистами, когда они собирались отправиться в Джаяпуру для участия в праздновании Всемирного дня прав человека.

По его словам, индонезийская провинция Папуа имеет очень многообещающую экономическую перспективу, поскольку обладает богатыми природными ресурсами.

Таким образом, энергия и мощь местной элиты должны быть направлены на то, чтобы побуждать правительство Индонезии сосредоточиться на развитии фундаментальных секторов экономического развития, таких как инфраструктура, сельское хозяйство и рыболовство.

Напомним, всемирный день прав человека обычно ежегодно отмечается 10 декабря во многих странах мира, в том числе в Индонезии. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.