На пост главы Челябинска заявился экологический активист

Челябинск, , 15:17 — REGNUM В Челябинске уже появился первый потенциальный кандидат на пост главы города. О намерении участвовать в конкурсе на своей странице в соцсети Facebook заявил лидер движения «СтопГОК» Василий Московец.

Его кандидатура была единогласно поддержана участниками заседания объединения «Горожане». Он считается кандидатом от оппозиции. Также общественники намерены участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут осенью 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября по собственному желанию в отставку с поста мэра был отправлен Евгений Тефтелев, который находился на этом посту с 2015 года. Его временным преемником назначен вице-мэр Владимир Елистратов.

18 декабря планируется объявить конкурс на назначение нового мэра. Решение будет принято на заседании городской думы.

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