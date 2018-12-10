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Сенцова после голодовки переведут из медсанчасти в отряд

Политика

Состояние здоровья украинского гражданина оценивается как удовлетворительное

Салехард, 10 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  Отбывающий наказание в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) украинский террорист Олег Сенцов после прекращения голодовки будет переведен из санчасти в отряд. Об этом сообщили в окружном управлении ФСИН РФ.

В ведомстве подчеркнули, что состояние здоровья Сенцова по результатам медосмотров, обследований и лабораторных исследований оценивается как удовлетворительное. Дальнейшее отбывание наказания украинский гражданин продолжит в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что отбывающий в России срок за терроризм украинец Олег Сенцов дистанционно работает над своей пьесой. Добавим, 25 октября Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова.

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