Две трети билбордов Черниговской области «заняты» кандидатами в президенты

Чернигов, Украина, , 15:00 — REGNUM В Черниговской области 68% билбордов занимает реклама кандидатов в президенты Украины, заявила координатор наблюдателей на выборах от общественного движения ОПОРА в Черниговской области Наталья Высиканец, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По ее словам, из 450 билбордов в области 310 содержат рекламу кандидатов в президенты Украины. При этом с каждой неделей таких билбордов становится все больше. Чаще всего можно увидеть рекламу действующего президента Украины Петра Порошенко, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, главы «Народного фронта» Арсения Яценюка, руководителя Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Лидирует среди кандидатов бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, Порошенко находится на третьем месте.