Додон пообещал отменить все «антинародные» законы и сменить состав КС

Кишинёв, , 14:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов 24 февраля 2019 года все законы, которые вместо него подписывает спикер парламента Андриан Канду, будут отменены. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон также пообещал, что будет сформирован новый состав Конституционного суда правда не уточнил, как он это сделает с учетом того, что сменить судей КС до истечения их мандата или добровольного ухода практически невозможно.

Додон заявил, что отказался подписать «целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством». «Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает», — добавил он.

Напомним, Конституционный суд Молдавии 10 декабря в пятый раз временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. Теперь спикер парламента Андриан Канду в качестве временного и.о. президента сможет подписать пять законов. Среди них — новый Кодекс о телерадио, закон о передаче территории Республиканского стадиона под строительство нового посольства США в Кишиневе, переименование 9 мая (в этот день теперь будет отмечаться и «День Европы») и переподчинению правительству внутренних войск карабинеров.

Отметим также, что Партия социалистов Игоря Додона ранее не исключила возможности создания после парламентских выборов 2019 года коалиции с ныне правящей Демпартией, которая утратив поддержку Запада, объявила себя «промолдавской» партией.

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