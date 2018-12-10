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На Украине засекретили данные о пути следования судов в Керченском проливе

Политика

«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», заявили в Минобороны Украины

Киев, 10 декабря 2018, 14:47 — REGNUM  Военно-морские силы Украины отказались предоставить информацию о пути следования своих судов через Керченский пролив, пишут 10 декабря «Украинские новости» со ссылкой на ответ министерства обороны этой страны.

«Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в ответе.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что строительство и эксплуатация Крымского моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины.

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