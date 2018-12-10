Автор Конституции РФ: У нас ещё не построено социально-правовое государство

Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM В России ещё только строится социально-правовое государство. Пока что страна не достигла такого уровня, заявил один из авторов Конституции Российской Федерации Виктор Перевалов в Екатеринбурге, отвечая на вопросы слушателей после лекции «Конституция 1993: инструкция по применению», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не считаю, что мы живём уже в социально-правовом государстве. Мы живём в государстве, которое… строит социально-правовое государство», — аккуратно подбирая слова, сказал Перевалов.

Автор Конституции добавил, что многое из того, что принято в основополагающем документе Российской Федерации, так и не воплощено в жизнь.

Эксперт согласился, что из-за принятых в последнее время «непопулярных законов» у многих граждан стало складываться впечатление, что Россия не является социальным государством.

Однако корень проблемы, по мнению Перевалова, в экономике.

«Когда будет развиваться экономика, когда повысится производительность труда, многие проблемы можно будет решать совершенно спокойно», — считает автор Конституции.

Выступавший вместе с Переваловым почётный гражданин Свердловской области Вячеслав Сурганов поддержал коллегу. 85-летний экс-чиновник считает, что из-за недостаточного экономического роста в стране нельзя установить «социальный стандарт», на основе которого в бюджете каждом субъекте РФ можно было бы «бронировать» зафиксированные статьи расходов на социальную сферу без ущемления общественных интересов.

Напомним, 9 октября глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что нынешняя Россия пока что не является социальным государством. Важнейшие категории Конституции — «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» — до сих пор не реализованы на практике и даже толком не осмыслены, считает председатель.

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