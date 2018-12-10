Индонезия и Мьянма развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Янгон, Мьянма, , 14:39 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства и центром Движения неприсоединения по техническому сотрудничеству Юг-Юг направило двух экспертов в области сельского хозяйства в Мьянму для взаимодействия в этой области, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Мероприятие под названием «эксперт по вопросам сельского хозяйства для Мьянмы» проводится в Янгоне, Мьянма, с 7 по 10 декабря 2018 года. Оно направлено на увеличение вклада Индонезии в ускорение достижения целей устойчивого развития. Посол Индонезии в Мьянме официально открыл заседание в центральном сельскохозяйственном научно-учебном центре.

Посол выразил надежду, что участники мероприятия смогут обменяться знаниями и навыками в области сельского хозяйства. Кроме того, ожидается, что обучение будет поощрять двустороннее сотрудничество и отношения между странами и укреплять контакты между людьми.

Есть надежда, что благодаря этой программе Мьянма не только сможет расширить возможности фермеров, но и поделиться информацией с индонезийскими экспертами по развитию сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийское правительство привлекло работников — представителей различных народностей штата Ракхайн для строительства больницы в Мьянме.

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