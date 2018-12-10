Главу Смоленска снова оштрафовали – на 20 тыс. рублей

Смоленск, , 14:36 — REGNUM Глава Смоленска Владимир Соваренко оштрафован на 20 тыс. рублей за неисполнение предписания Контрольно-счетной палаты области. Решение вынесено Ленинским районным судом города.

«Главой города Владимиром Александровичем Соваренко не выполнено в установленный срок законное предписание Контрольно-счетной палаты Смоленской области, а именно, не устранены препятствия для проведения контрольного мероприятия — проверки использования администрацией города бюджетных средств, в том числе, предоставленных из областного бюджета», — цитирует издание «Рабочий путь» источник в областном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября суд признал Владимира Соваренко виновным в нецелевом расходовании средств и назначил наказание в виде штрафов на общую сумму в 60 тыс. рублей.

Об этом: Главу Смоленска признали виновным в нецелевом расходовании средств бюджета

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Добавим, что ранее отставки Соваренко потребовал губернатор Алексей Островский. Горсовет «Единой России» поддержал предложение губернатора об отставке мэра. Как ожидается, вопрос может быть вынесен на рассмотрение городского совета депутатов Смоленска 21 декабря.

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